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    03:01, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Шнобелевскую премию-2023 присудили за умные унитазы и пересчет волос в носу

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    Фото: Марк Абрахамс / © @b0yle
    Группа исследователей из Великобритании и Польши получила Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) в области химии и геологии за «объяснение того, почему многим ученым нравится облизывать камни». Об этом сообщается на сайте премии, присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    33-я церемония оглашения лауреатов премии прошла в четверг в онлайн-формате. Премию в области литературы получили ученые из Великобритании, Малайзии, Финляндии и Франции за работу, посвященную «изучению того, что чувствуют люди, повторяющие одно и то же слово много-много раз».

    В области механики и инженерии премии удостоились ученые из Индии, Китая, Малайзии и США, задавшиеся идеей применения мертвых пауков в качестве механических захватывающих устройств.

    В области здравоохранения Шнобелевскую премию получили изобретатели из Республики Корея и США, которые создали устанавливаемое на унитаз устройство для сбора анализов.

    Премию в сфере коммуникаций получили ученые из Аргентины, Испании, Китая, Колумбии, США и Чили, исследовавшие мозговую деятельность людей, специализирующихся на чтении задом наперед.

    В области медицины премию за «использование трупов для сравнения числа волос в ноздрях» получили ученые из Вьетнама, Ирана, Канады, Македонии и США.

    Научная работа по изучению влияния электрических палочек и соломинок на вкус еды и напитков принесла премию в области диетологии ученым из Японии.

    В сфере образования премию получили авторы работы по исследованию «скуки учителей и учеников» из Великобритании, Ирландии, Китая, Канады, Нидерландов, США и Японии.

    В области психологии премии удостоились ученые из США, проведшие эксперименты с целью выяснить, сколько прохожих, увидев смотрящего вверх незнакомца, последуют его примеру.

    В области физики премию за работу по изучению влияния половой жизни анчоусов на состав морской воды получили ученые из Великобритании, Испании, Франции и Швейцарии.

    Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

    Вручение наград традиционно проводилось в Гарвардском университете, награды победители получали из рук нобелевских лауреатов разных лет. В последние четыре года церемония проходит полностью в онлайн-формате.


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