Шнобелевская премия: названы самые необычные научные исследования года

В Цюрихе объявили лауреатов 36-й Шнобелевской премии. Среди отмеченных работ — исследования «аэродинамики правильного сморкания», молока тараканов, хоботков комаров и разработка модели писсуара, уменьшающей количество брызг, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Победителей отметили в нескольких научных дисциплинах. В области физики награду получил международный коллектив ученых, разработавший модель писсуара, которая способствует уменьшению количества брызг.

Премию в области химии также присудили международной группе исследователей. Ученые установили, что молочные белки живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем белки коровьего молока.

Фото: improbable.com

Японский ученый Токудзи Унно был посмертно удостоен премии за исследование «аэродинамики правильного сморкания».

Еще одна группа ученых из четырех стран получила награду за использование хоботков комаров для высокоточной 3D-печати.

Шнобелевской премией также отметили исследования, согласно которым змеи чаще всего кусают при контакте с их головой, а представители высшего класса чаще склонны к неэтичному поведению, в частности к воровству конфет из детских запасов.

Фото: improbable.com

Шнобелевская, или Антинобелевская, премия вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований».

С 1999 года премию вручают в 10 областях. Часть номинаций совпадает с Нобелевскими, остальные определяются отдельно каждый год.

За какие научные открытия вручали Шнобелевкую премию в прошлом году, читайте здесь.