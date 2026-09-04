Шнобелевская премия: названы самые необычные научные исследования года
В Цюрихе объявили лауреатов 36-й Шнобелевской премии. Среди отмеченных работ — исследования «аэродинамики правильного сморкания», молока тараканов, хоботков комаров и разработка модели писсуара, уменьшающей количество брызг, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Победителей отметили в нескольких научных дисциплинах. В области физики награду получил международный коллектив ученых, разработавший модель писсуара, которая способствует уменьшению количества брызг.
Премию в области химии также присудили международной группе исследователей. Ученые установили, что молочные белки живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем белки коровьего молока.
Японский ученый Токудзи Унно был посмертно удостоен премии за исследование «аэродинамики правильного сморкания».
Еще одна группа ученых из четырех стран получила награду за использование хоботков комаров для высокоточной 3D-печати.
Шнобелевской премией также отметили исследования, согласно которым змеи чаще всего кусают при контакте с их головой, а представители высшего класса чаще склонны к неэтичному поведению, в частности к воровству конфет из детских запасов.
Шнобелевская, или Антинобелевская, премия вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Она была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований».
С 1999 года премию вручают в 10 областях. Часть номинаций совпадает с Нобелевскими, остальные определяются отдельно каждый год.
За какие научные открытия вручали Шнобелевкую премию в прошлом году, читайте здесь.