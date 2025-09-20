Пицца для ящериц и зебра-корова: объявлены лауреаты Шнобелевской премии

Ее вручают за самые абсурдные и сомнительные научные открытия, которые сначала заставляют засмеяться, а потом — задуматься.

Ученые из Нигерии, Того, Италии и Франции удостоились премии за изучение того, насколько определенный вид ящериц предпочитает отдельные виды пиццы.

Немецких ученых Фрица Реннера и Джессику Вертманн наградили за доказательство теории о том, что алкоголь (в ограниченных объемах) улучшает беглость речи на иностранном языке. По словам Реннера, идея исследования возникла за бокалом вина во время конференции в Вене.

Премию по педиатрии получили ученые за исследование того, что испытывает грудной ребенок, когда его мать ест чеснок.

Американский ученый Уильям Бин посмертно был награжден премией в номинации «Литература» за то, что на протяжении 35 лет описывал рост одного из своих ногтей.

Группа японских ученых доказала, что коровы, окрашенные полосами в виде зебры, меньше страдают от укусов мух, за что и была удостоена премии в области биологии.

Инженеров из Индии удостоили награды за создание подставки для обуви, которая нейтрализовала запах пахучих кроссовок.

Награды также получили группа психологов, изучающая влияние лести на нарциссов, и ученые-химики, представившие «диету с тефлоном».

Вместе с призом, который вручали настоящие нобелевские лауреаты разных лет, победители в 10 номинациях получали шуточные 10 трлн долларов одной бумажкой, которую нужно скачать и распечатать.

Ранее в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств.