11 Августа 2022 12:47

Шли судебные тяжбы - аким о возврате «Алматы қала жарық» в госсобственность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Ауэзовского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым заявили, что есть проблемы с работой компании «Алматы қала жарық», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оставляем заявку на замену лампочки, работы проводят только через 15 дней. Лампочка сгорает за пару дней и история с заявкой повторяется», - возмутилась одна из жительниц города.

Аким Ерболат Досаев ответил, что недавно эту компанию вернули в государственную собственность.

«Все это время шли судебные тяжбы. С сентября надеемся, что «Алматы қала жарық» начнет нормально работать», - сказал градоначальник.

Весной этого года сообщалось, что акимат Алматы и Агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.









Фото: t.me/almaty_akimat