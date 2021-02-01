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    13:45, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Шли к этому 20 лет - Жайдарбек Кунгужинов о премии «Таурус»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель международной группы каскадеров Nomad Stunts, постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов рассказал, как ему удалось выиграть «каскадерский Оскар». Он стал вторым в СНГ, кто получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я уже 20 лет в этой профессии. За это время делали разные экшны в Голливуде, Болливуде, Казахстане. Пока наши фильмы не получили «Оскар», а мы пытались получить каскадерский «Оскар» в США. Шли к этому 20 лет. Я раньше номинировался американским и российским фильмами, но не выиграл. Вот, наконец, когда номинировался казахстанским фильмом «Томирис», выиграл. Режиссер фильма Акан Сатаев доверил мне второй юнит (второй юнит занимается съемкой экшн-сцен). Я сам, как режиссер, снял экшн. Это был большой плюс. В итоге мы взяли «Таурус», и все были счастливы. Мне из Америки каскадеры звонят и пишут. У многих в мечтах получить эту награду. Nomad Stunts стал одним из первых, кто получил «Таурус» в Средней Азии, Казахстане и вторым - в СНГ. Это самая высшая каскадерская награда», - сказал он.

    Жайдарбек Кунгужинов заметил, что «Таурус» - индивидуальная награда. Она вручается каждый год. Организаторы оценивают постановщика трюков: как он создал команду, как он ставил трюки.

    «В Голливуде также награждаются экшн-актеры, которые сделали трюк. К примеру, «Таурус» получили и Арнольд Шварценеггер, и Сильвестр Сталлоне», - добавил он.

    Помимо «Тауруса», у Жайдарбека Кунгужинова есть спортивный «Оскар» за фильм «Неудержимые 2», над которым работали Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.

    «Я работал с ними в фильме «Неудержимые-2». В 2014 году я благодаря им получил спортивный «Оскар» и медаль за популяризацию спорта в кино. Они сказали, что нужно оценить казахстанских каскадеров», - добавил каскадер.

    Он добавил, что сейчас команда готовится к фильму Касым-хан, режиссером которого является Акан Сатаев.

    «Также у нас есть два болливудских и один голливудский проекты. К концу года мы начнем с ними подготовку. В целом за рубежом у нас много предложений. Тем более, когда мы получили «Оскар», меня включили в IMDb (Internet Movie Database — крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе). Поэтому сейчас много предложений», - заявил актер.




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