Шквалы, пыльные бури и 39 градусов жары: синоптики предупредили о непогоде в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 9 июня, передает агентство Kazinform.

В Астане временами ожидаются дождь, гроза. Днем пыльная буря, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем по области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал, на западе, юге области сильный дождь. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный временами 15-20 м/с, днем на западе, юге, востоке области порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь, гроза, днем град.

Днем в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в предгорных, горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность. В г. Конаев ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 17-22 м/с. Днем ожидается сильная жара до 36 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер северо-западный, западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, днем дождь, гроза, шквал, на западе, севере области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется по области высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, сегодня в Алматы и Балхаше, ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).