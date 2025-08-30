Шквал, грозу и пожарную опасность прогнозируют 30 августа в Казахстане

В Астане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге, области временами 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер западный в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На востоке, юго-востоке, юге, центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидаются гроза. Днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау ожидаются гроза, днем пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.