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    19:56, 30 Март 2021 | GMT +6

    Школы Туркестанской области перейдут на смешанный формат обучения

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Школы Туркестанской области в IV квартале перейдут на смешанный формат обучения. Образовательные учреждения с контингентом до 300 учащихся продолжат традиционный режим работы. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    По его словам, министерством предложено дистанционное прохождение основных дисциплин в штатном формате, таких как музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование и основы предпринимательства и бизнеса.

    «Как известно, 25 марта вышло новое постановление главного государственного санитарного врача по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в учебный процесс за последнюю четверть текущего учебного года вносятся незначительные изменения. В ближайшие дни допускается обучение по принципу один класс – один кабинет без наполнения классов более 25 учащихся. Продолжительность занятия - 40 мин. Количество классов по сменам, а также дистанционное обучение отдельных предметов устанавливается школой. В исключительных случаях по просьбе родителей разрешается оставлять детей в формате дистанционного обучения. При организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемические мероприятия», - сказал Р. Куатбекулы.

    Кроме того, работа столовых в объектах образования будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Учащиеся не обязаны носить школьную форму, разрешается посещать занятия в свободной и аккуратной одежде.

    Отметим, что в области в III квартале 13 2064 учащихся обучались в традиционном формате, 28 6168 учеников - дистанционно.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Образование
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