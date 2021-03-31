Школы Туркестанской области перейдут на смешанный формат обучения

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Школы Туркестанской области в IV квартале перейдут на смешанный формат обучения. Образовательные учреждения с контингентом до 300 учащихся продолжат традиционный режим работы. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Рахимбек Жолаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По его словам, министерством предложено дистанционное прохождение основных дисциплин в штатном формате, таких как музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование и основы предпринимательства и бизнеса.

«Как известно, 25 марта вышло новое постановление главного государственного санитарного врача по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим в учебный процесс за последнюю четверть текущего учебного года вносятся незначительные изменения. В ближайшие дни допускается обучение по принципу один класс – один кабинет без наполнения классов более 25 учащихся. Продолжительность занятия - 40 мин. Количество классов по сменам, а также дистанционное обучение отдельных предметов устанавливается школой. В исключительных случаях по просьбе родителей разрешается оставлять детей в формате дистанционного обучения. При организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемические мероприятия», - сказал Р. Куатбекулы.

Кроме того, работа столовых в объектах образования будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Учащиеся не обязаны носить школьную форму, разрешается посещать занятия в свободной и аккуратной одежде.

Отметим, что в области в III квартале 13 2064 учащихся обучались в традиционном формате, 28 6168 учеников - дистанционно.