Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане
9 Августа 2022 11:24

Школы по новым стандартам начнут строить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства заявил, что к 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тыс. мест по новым строительным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача – обеспечить повсеместный доступ населения к качественному образованию на всех его уровнях: дошкольном, школьном, техническом и профессиональном, а также высшем», - сказал Алихан Смаилов.

Он сообщил, что по этим направлениям ведется большая работа. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено 326 новых школ. Проведена модернизация 1436 школ.

«По поручению Главы государства разрабатывается пилотный Нацпроект «Комфортная школа». К 2025 году предусматривается строительство школ на 840 тыс. мест по новым строительным стандартам», - сообщил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что уровень профессиональной квалификации педагогов будут контролировать в Казахстане.


Новости по теме
Около 50 школ модернизируют в Карагандинской области
Более 280 млн тенге выделили на учебники в Петропавловске
Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
Читайте также
Госорганы не соблюдают график встреч с населением – Мининформ
Проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций поручил Премьер-Министр РК
Какие вопросы больше всего волнуют население Казахстана
Филиал ведущего зарубежного вуза планируют открыть в Нур-Султане
Более 220 встреч с населением запланировали центральные госорганы на 2022 год
400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям привлечено в РК
Центры академического превосходства создадут на базе ведущих региональных вузов в РК
Ведущие вузы РК станут исследовательскими университетами
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив