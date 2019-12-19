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Школы отцов заработали в Туркестанской области

19 Декабря 2019 21:40
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Школы отцов заработали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В средних школах Туркестанской области заработали «Школы отцов». В их состав вошли старейшины и члены различных организаций. Школы отцов будет способствовать пропаганде традиций и семейных ценностей среди детей и воспитанию подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Отметим, в ходе данного социального проекта по инициативе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области в каждом районе области проводятся различные мероприятия. К примеру, в школе-гимназии имени Ш. Уалиханова Ордабасинского района прошел областной семинар на тему «Школа отцов – школа воспитания». На линейке прошла церемония приема лучших учащихся 5-х классов в организацию «Жас ұлан».

Поздравили учащихся председатель Совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов, председатели областных «школ отцов», представители интеллигенции и руководство среднеобразовательных учреждений.

«Отец – опора каждому ребенку. Он должен принимать непосредственное участие в воспитании детей и давать им советы. Тогда у ребенка расширяется кругозор, он стремится всесторонне подходить к любой проблеме. Хорошо обученный и воспитанный ребенок станет счастливым человеком, и только в этом случае он будет ценным для своей семьи и общества в целом», - сказал Ж. Мауленкулов.

Стоит отметить, в рамках данного семинара участием родителей и учащихся были проведены воспитательные мероприятия на темы: «Әке – алтын діңгегім», «Әке – тірек, бала – жүрек», «Отбасындағы әке орны», «Отбасындағы әкенің беделін қалай арттыруға болады», «Әке жүрегі таудан үлкен, ана жүрегі теңізден терең».


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Ключевые слова: Туркестанская область, Общество,
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