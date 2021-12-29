Школы нового формата открылись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В двух районах Алматы открылись новые школы на 3300 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда осмотрел новые учебные заведения, построенные в Алатауском и Наурызбайском районах мегаполиса.

Б. Сагинтаев осмотрел школу №206 на 1800 мест в мкр Калкаман-2 Наурызбайского района. Школы оборудованы современной мебелью, необходимым учебным оборудованием.

Аким Алматы Б. Сагинтаев также посетил школу №205, построенную в мкр Томирис Алатауского района. Ввод в эксплуатацию этой современной школы позволил снизить дефицит на 1500 ученических мест.

Учебное заведение также полностью оснащено мебелью и техникой и готово принять своих первых учеников со следующей четверти. В данный момент формируются списки учащихся.

Необходимо отметить, что новые школы построены не по типовым проектам. При проектировании были специально разработаны и приняты новые стандарты, предъявляемые к учебным заведениям. Их отличает современная архитектура, продуманный пространственный дизайн, эргономичный интерьер с просторными классами и общественными пространствами.

Авторы проектов преследовали цель добиться максимальной функциональности помещений. Этого удалось достичь за счет кабинетов в форме сот. Эта форма позволила обеспечить максимальную естественную освещенность помещений. Просторные коридоры также позволяют свободно перемещаться внутри школы.

Продуманы все детали для комфортного пребывания детей и учителей. Предусмотрены спортивные залы, столовые помещения, лабораторные и другие классы. На территориях расположены стадионы, все пространства максимально озеленены.

Школы оборудованы современной системой безопасности Face ID. Родители будут получать сообщения о входе-выходе детей. Отдельные входные группы с трех сторон позволяют обеспечить безопасный санитарно-эпидемиологический режим.

Напомним, ранее в Наурызбайском районе открылся новый корпус школы №186 в мкр Акжар. В следующем году запланировано завершение строительства школы на 1500 мест в мкр Калкаман, двух школ на 1200 и 1500 мест в мкр Шугыла, школы на 1200 мест в мкр Курамыс, а также реконструкция санаторно-школьного интерната №15.

Тем временем, в Алатауском районе в этом году введен в эксплуатацию новый корпус школы №166 на 125 мест. Ведется строительство 4 школ на 6300 мест в микрорайонах Саялы, Нуркент, Дархан и Рахат-Мадениет. Их планируется сдать в 2022 году.

Кроме того, разрабатывается ПСД на строительство школ в микрорайонах Саялы-2 на 550 мест и Зердели на 600 мест. Ведется работа по выкупу прилегающих земельных участков к школе №150 в мкр Шапагат для строительства школы на 600 мест.

В целом, в Алматы в текущем году за счет городского бюджета построено 18 учебных заведений, где создано 11 563 ученических места.