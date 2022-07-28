Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Школы на 13 820 мест откроют в Алматы до конца года
28 Июля 2022 17:53

Школы на 13 820 мест откроют в Алматы до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы насчитывается 298 школ, из них 210 - это государственные, 88 - частные. Их посещает свыше 300 тыс. учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила, что в прошлом году дефицит в школах превышал 33 тыс. мест, но после введения 33 объектов образования дефицит снизился до 19 тыс.

«Построены три школы на 5100 мест в микрорайонах Калкаман, Саялы, Томирис, а также расширены 17 школ (№6, 34, 38, 43, 57, 60, 102, 117, 121, 132, 133, 144, 166, 170, 177, 186, 199). За счет частных инвестиций открыты 13 частных школ на 2656 мест», - проинформировала Ляззат Жылкыбаева на брифинге РСК.

По ее словам, до конца года планируется ввод 18 объектов среднего образования на 13 820 мест. Это пять школ на 7500 мест в мкр. Калкаман-2, Кайрат, Дархан, Мәдениет, Нуркент. Также будут расширены школы №48, 191, 125, 146, ШИ №9, за счет чего появится дополнительно 1270 мест.

«Планируется выкуп двух зданий на 1800 мест в Бостандыкском и Наурызбайском районах и открытие 6 школ на 3250 мест за счет частных инвестиций», - добавила она.

Ляззат Жылкыбаева напомнила, что в Алматы разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, в рамках которых при строительстве многоэтажных жилых комплексов требуется обязательное наличие школ в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения.

«Эти меры позволили заключить акимату города меморандумы с застройщиками на строительство 11 школ и 5 пристроек к школам на 13 055 ученических мест», - подытожила Ляззат Жылкыбаева.


Новости по теме
Школьные автобусы в Алматы будут запускать поэтапно
Единую школьную форму введут в Алматы
Четыре участника тестирования в магистратуру отправили вместо себя других людей
Читайте также
Алматинцев призвали не ходить в горы из-за дождя
Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
Фируза Шарипова прошла взвешивание и дуэль взглядов перед дебютом в MMA
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Школьные автобусы в Алматы будут запускать поэтапно
Единую школьную форму введут в Алматы
Водители общественного транспорта в Алматы спровоцировали 170 ДТП
Градостроительный совет заработает в Алматы с 1 августа
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив