28 Июля 2022 17:53

Школы на 13 820 мест откроют в Алматы до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы насчитывается 298 школ, из них 210 - это государственные, 88 - частные. Их посещает свыше 300 тыс. учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила, что в прошлом году дефицит в школах превышал 33 тыс. мест, но после введения 33 объектов образования дефицит снизился до 19 тыс.

«Построены три школы на 5100 мест в микрорайонах Калкаман, Саялы, Томирис, а также расширены 17 школ (№6, 34, 38, 43, 57, 60, 102, 117, 121, 132, 133, 144, 166, 170, 177, 186, 199). За счет частных инвестиций открыты 13 частных школ на 2656 мест», - проинформировала Ляззат Жылкыбаева на брифинге РСК.

По ее словам, до конца года планируется ввод 18 объектов среднего образования на 13 820 мест. Это пять школ на 7500 мест в мкр. Калкаман-2, Кайрат, Дархан, Мәдениет, Нуркент. Также будут расширены школы №48, 191, 125, 146, ШИ №9, за счет чего появится дополнительно 1270 мест.

«Планируется выкуп двух зданий на 1800 мест в Бостандыкском и Наурызбайском районах и открытие 6 школ на 3250 мест за счет частных инвестиций», - добавила она.

Ляззат Жылкыбаева напомнила, что в Алматы разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, в рамках которых при строительстве многоэтажных жилых комплексов требуется обязательное наличие школ в шаговой доступности с учетом предполагаемой плотности населения.

«Эти меры позволили заключить акимату города меморандумы с застройщиками на строительство 11 школ и 5 пристроек к школам на 13 055 ученических мест», - подытожила Ляззат Жылкыбаева.