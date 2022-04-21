Школы и скверы построят вместо жилых комплексов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решения пересматриваются только в том случае, если речь идет о точечной застройке. Так как по генплану города разрешается компактная застройка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Акиматом столицы принят ряд решений, где вместо строительства многоквартирных жилых комплексов будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы). Отклонены предложения ряда застройщиков по строительству ЖК, где имеется дефицит в социальных объектах и общественных пространствах.

«На земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил) вместо МЖК будет построена школа. В районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа. В микрорайоне Акбулак по ул. К. Жалайыри отклонено строительство ЖК «Iconic». Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с озеленением. Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением (сквер) - на участке между поликлиникой №9 и школой-гимназией №77 в Есильском районе близ пр. Мәңгілік Ел.

По ул. Кумисбекова, 9 - вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер. В квадрате улиц М. Горького – Косыгина-Челюскинцева-Ишимской вместо ЖК будет построен сквер.

Между тем, еще одну школу вместо МЖК построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сығанақ, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank. В линейном парке столицы не будет строительства ЖК, то есть, на всей территории линейного парка - от «Абу Даби Плаза» до ботанического сада - не будет МЖК.

На территории между ЖК «Caspian Palace» и БЦ «Palazzo degli Affari» в квадрате ул. Сыганак, А. Бокейхана, Керей, Жанибек хандар и пр. Мангілік на земельном участке в районе ЖК «Городской романс» вместо ранее запланированного строительства МЖК будет школа (в квадрате ул. Ә.Тыныбаев, А.Храпатый и А11, А12). Земля – частная собственность застройщика.

В районе пересечения ул. Бұқар жырау и Ә. Бөкейхана предусмотрено размещение общеобразовательной школы, детского сада и бульвара вдоль ул. Акниет. Земля – частная собственность застройщика, ранее планировалось строительство ЖК.

На земельном участке по пр. Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор будет построен медицинский центр», - сказано в сообщении пресс-службы столичного акимата.

По всем вышеперечисленным проектам ведутся административные процессы по внесению изменений в проект детальной планировки.

«Дополнительно по Большому и Малому Талдыколю сообщаем, что ведется работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма. Как сообщалось ранее, на Большом и Малом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк. Для этих целей выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь», - добавили в акимате.