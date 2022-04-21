Школы и скверы построят вместо жилых комплексов в Нур-Султане
Акиматом столицы принят ряд решений, где вместо строительства многоквартирных жилых комплексов будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы). Отклонены предложения ряда застройщиков по строительству ЖК, где имеется дефицит в социальных объектах и общественных пространствах.
«На земельном участке по ул. Байтурсынова, 7 (ЖК Хайвил) вместо МЖК будет построена школа. В районе пр. Кошкарбаева и ул. Акыртас напротив ЖК «Хайвил» в целях сокращения дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа. В микрорайоне Акбулак по ул. К. Жалайыри отклонено строительство ЖК «Iconic». Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с озеленением. Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением (сквер) - на участке между поликлиникой №9 и школой-гимназией №77 в Есильском районе близ пр. Мәңгілік Ел.
По ул. Кумисбекова, 9 - вместо 21-этажного ЖК и паркинга будет построено общественное пространство и сквер. В квадрате улиц М. Горького – Косыгина-Челюскинцева-Ишимской вместо ЖК будет построен сквер.
Между тем, еще одну школу вместо МЖК построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сығанақ, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank. В линейном парке столицы не будет строительства ЖК, то есть, на всей территории линейного парка - от «Абу Даби Плаза» до ботанического сада - не будет МЖК.
На территории между ЖК «Caspian Palace» и БЦ «Palazzo degli Affari» в квадрате ул. Сыганак, А. Бокейхана, Керей, Жанибек хандар и пр. Мангілік на земельном участке в районе ЖК «Городской романс» вместо ранее запланированного строительства МЖК будет школа (в квадрате ул. Ә.Тыныбаев, А.Храпатый и А11, А12). Земля – частная собственность застройщика.
В районе пересечения ул. Бұқар жырау и Ә. Бөкейхана предусмотрено размещение общеобразовательной школы, детского сада и бульвара вдоль ул. Акниет. Земля – частная собственность застройщика, ранее планировалось строительство ЖК.
На земельном участке по пр. Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор будет построен медицинский центр», - сказано в сообщении пресс-службы столичного акимата.
По всем вышеперечисленным проектам ведутся административные процессы по внесению изменений в проект детальной планировки.
«Дополнительно по Большому и Малому Талдыколю сообщаем, что ведется работа по интеграции городской территории с парковыми зонами столицы с использованием принципов эко-урбанизма. Как сообщалось ранее, на Большом и Малом Талдыколе в Нур-Султане будет создан экопарк. Для этих целей выделено финансирование в размере 1 млрд тенге. На сегодня разработана проектно-сметная документация по Большому Талдыколю, ведется разработка проектно-сметной документации по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на водном объекте малый Талдыколь», - добавили в акимате.