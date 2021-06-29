Школы и дома, газопроводы и водопроводы – что нового появится в Таразе до конца года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие коммунальной сферы областного центра, строительство объектов, проблемные моменты жилищно-коммунального хозяйства обсуждали на совещании в акимате города Тараза под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в расширенном заседании участвовали руководители областных управлений, городских отделов, руководители предприятий коммунального хозяйства, представители правоохранительных органов.

По словам градоначальника Ержана Жилкибаева, планы развития Тараза на текущий год большие. На месте старых зданий трех школ появятся новые современные здания. Идет строительство одной новой школы и 37-ми многоквартирных домов. Будут приведены в порядок 15 дворов с детскими площадками. Проводится реконструкция водопроводов от улицы Тастандиева до улицы Майкы би, от улицы Ы.Дукенулы до улицы Элеваторная. Начался второй этап газификации массива «Коктем», а также газификация района Сахзавода.

Проблемы в сфере ЖКХ требуют системной работы, поэтому городской акимат разработал трехлетний план развития коммунальной сферы.

По проекту «Асарлатып үй салу» возводятся 13 домов. За 2021 - 2022 годы городские власти намерены реализовать 5 инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов 284 миллиона тенге, будет создано 855 новых рабочих мест. Решается вопрос с долгостроями - возобновлено строительство 12 объектов, один объект уже сдан. Из 47 киосков, нарушивших «красную» линию, 35 демонтировали.

Ержан Жилкибаев заверил, что принимаются меры по борьбе с безработицей. С начала года активными мерами занятости охвачено 3 828 человек.

Заслушав доклад, глава региона Бердибек Сапарбаев задал вопросы по наболевшим проблемам.

«Безвозмездные гранты получили 455 человек. Как можно больше людей должны получить гранты на открытие своего дела. Это отличная возможность многодетным материям заняться бизнесом», - сказал аким области.

Глава региона напомнил, что акимату Тараза было поручено провести санитарную очистку областного центра, но горы мусора всё еще появляются в различных частях города. «В соцсетях каждый день появляются нелестные комментарии в адрес местного исполнительного органа. Горожане устали говорить о том, что зеленым насаждениям нужен уход, они засыхают. На территории комплекса «Тектурмас», рядом с монументом «Қазақ халқына мың алғыс» деревья засыхают. Я сам лично поехал и проверил. Зачем надо было сажать их, если никто не собирался ухаживать?» - возмутился глава региона, отметив, что на реконструкцию ирригационной системы выделяются немалые средства, но результата не видно.

Еще одна больная тема – состояние общественного транспорта. «Мы обещали жителям, что проблемы грязных и неудобных салонов, бескультурья кондукторов и водителей непременно решатся. Но никто не контролирует работу в этом направлении. Процесс внедрения электронного билетирования тоже оставлен без внимания», - отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев также поручил городскому акимату совместно с правоохранительными органами, ДЧС, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить противопожарную безопасность на базарах, контролировать соблюдение санитарных норм. «Горожане устраивают торжества, в общественных местах ходят без масок, про карантинные меры все забыли. Хотя по Таразу самый низкий показатель по вакцинации. Лишь соблюдая меры предосторожности и выработав коллективный иммунитет, мы сможем победить этот вирус», - отметил аким области.

По мнению Бердибека Сапарбаева, недостаточно внимания уделяется вопросам профилактики правонарушений среди подростков. «Во время летних каникул дети должны быть заняты полезными делами. Открытые в прошлом году физкультурно-оздоровительные комплексы должны работать с утра до вечера, чтобы дети могли в любое время там заниматься», - отметил он, подчеркнув, что если дети будут предоставлены сами себе, то это может привести к печальным последствиям.

«Один лишь пример. Рядом с монументом «Қазақ халқына мың алғыс» дети купаются в бассейнах. В опасных местах катаются на велосипедах и самокатах. Никто за ними не следит. Нужно активизировать работу участковых инспекторов полиции», - обратился аким области к начальнику управления полиции города Тараза Асылхану Заурбекову.

В ходе совещания аким области дал ряд поручений по необходимости провести освещение, организовать парковку на территории комплекса «Тектурмас», не останавливать подачу горячей воды, усилить работу по благоустройству и озеленению города.

«Установите контакт с субъектами бизнеса. Они должны привести в порядок свою территорию и содержать всё в чистоте», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.