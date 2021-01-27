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    15:00, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Школы Алматы планируют до конца года оснастить видеокамерами

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 207 общеобразовательных школ и 15 интернатов планируют оснастить видеокамерами. Об этом в ходе онлайн-брифинга в региональной службе коммуникаций сообщила руководитель департамента по обеспечению качества образования города Гульнара Ермекбава, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер напомнила, что с 1 января 2021 года вступил в силу приказ «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за системой образования».

    Так, в приказе предусмотрена новая норма об ответственности организации образования за отсутствие видеонаблюдения в помещениях и на прилегающих территориях организации образования.

    «Если не будет видеонаблюдения, это будет грубым нарушением. По информации управления образования, в настоящее время ведется реализация проекта комплексной системы безопасности в школах Алматы, которая охватывает 207 школ и 15 интернатов. Проведена работа по техзаданиям и направлена на согласование в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», - уточнила она.

    Спикер добавила, что по итогам технического задания управлением цифровизации будут запланированы бюджетные расходы на реализацию данного проекта.

    «Согласно информации управления образования Алматы, итоговые количество камер 11 221 и 4 990 камер в «слепых» зонах. При этом в школах уже в распоряжении имеются 7 430 камер», - добавила она.

    Гульнара Ермекбава заявила, что проект должен быть реализован в этом году.

    «В этом году уже должны завершить с установкой видеокамер. Потому что это аттестация учреждений образования, вопросы безопасности детей. В этом все заинтересованы. Я думаю, что они сделают в этом году. Мы будем это мониторить», - добавила она.


    Теги:
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