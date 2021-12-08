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Школы Алматы на 80% обеспечены условиями для инклюзивного образования

8 Декабря 2021 21:07
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Школы Алматы на 80% обеспечены условиями для инклюзивного образования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 80% школ обеспечены условиями для инклюзивного образования. В них обучаются более четырех тысяч детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата сообщили, что через систему подушевого финансирования направлено 1,5 млрд тенге для обеспечения детей бесплатными спортивными секциями для 40 тысяч детей.

«Сегодня в Алматы более 33 тысяч детей занимаются в кружках по 37 видам спорта на бесплатной основе. Также предусмотрены секции и для детей с особыми потребностями. Действуют 36 творческих кружков, которые посещают 15 тысяч детей», - отметили в акимате.

В Алматы проживает 53,6 тысячи человек с особыми потребностями. В этом году более 20 тысяч лиц с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации и социальными услугами на 4,9 млрд тенге.

На сегодня 56% надземных и подземных пешеходных переходов доступны для инвалидов с колясками - 79 единиц из 140 имеющихся, 55 надземных пешеходных переходов оборудованы подъемными платформами, а 67 подземных пешеходных переходов 38 подъемными механизмами или пандусными сходами.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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