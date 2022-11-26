Школу за счет частных инвестиций построят в Рудном

26 Ноября 2022, 01:48

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат Костанайской области заключил меморандум с ERG по строительству школы на 1200 мест в Рудном. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня заключил Меморандум по реализации проекта «Строительство школы на 1200 мест в г. Рудном» с Eurasian Resources Group (ERG). Это позволит решить проблему дефицита ученических мест и обеспечить детей комфортной образовательной средой», - отмечает глава региона в своем посте.

Предусматривается, что школа будет соответствовать новым строительным стандартам и будет оснащена современным оборудованием. Проект планируется реализовать в 2023-2024 годы.

Ранее сообщалось, что до 2025 года в Костанайской области будет построено девять школ.

Также в одном из костанайских сел открылась новая школа с собственной телестудией и лабораторией.