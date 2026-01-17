Школу подготовки специалистов БПЛА создали в казахстанском военном вузе

При помощи опытных преподавателей школы курсанты военного вуза осваивают навыки управления беспилотными системами, которые сегодня существенно изменили характер ведения боевых действий.

Будущие офицеры изучают характеристики и устройство комплексов, правила применения, порядок технического обслуживания, меры безопасности и особенности использования в различных условиях.

— Осваивая современные технологии, курсанты получают практические навыки работы с беспилотными летательными аппаратами, которые сегодня широко применяются во многих сферах деятельности, — пояснил начальник военной школы подполковник Даньяр Дильдабаев.

Особое внимание уделяется занятиям на компьютерных симуляторах. На них курсанты выполняют полетные задания, учатся действовать во внештатных ситуациях без риска для техники и личного состава.

Практическая подготовка включает реальные полеты на местности, маневрирование между препятствиями, ведение наблюдения и выполнение других учебных задач. В школе построена специальная дрон-трасса для FPV-дронов, на которой в дальнейшем планируется проводить соревнования среди курсантов.

Примечательно, что инструкторы школы собирают все дроны от микро FPV до камикадзе среднего размера самостоятельно из деталей и планируют обучать этому курсантов.

На сегодня в формате факультатива обучение проходят свыше 300 выпускников. Со следующего учебного года изучать БПЛА начнут все желающие.

Подготовка специалистов в области беспилотных авиационных систем направлена на обеспечение Вооруженных сил высококвалифицированными кадрами, способными эффективно использовать современные технологии в интересах безопасности и обороны страны.