Школу поддержки для родителей особенных детей открыли в Алматы

Программа школы осознанного мышления «Smart Mental» направлена на поддержку родителей и повышение их компетенций в вопросах развития ребенка. Она помогает семьям лучше понимать особенности поведения и потребностей детей, уверенно справляться с ежедневными трудностями и осознанно участвовать в процессе реабилитации.

Фото: управление общественного здравоохранения Алматы.

— В рамках школы проходят практические занятия с педагогами, психологами и логопедами-дефектологами. Родители получают полезные знания и навыки, которые можно применять дома — при обучении, уходе и общении с детьми с задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями, — сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

По итогам обучения участникам вручаются свидетельства о прохождении курса.

Фото: управление общественного здравоохранения Алматы.

В центре отмечают, что такой формат работы помогает выстроить сотрудничество между специалистами и семьей, делая реабилитацию более эффективной.

Направление на реабилитацию в Городской детский реабилитационный центр можно получить через поликлинику по месту прикрепления в рамках ОСМС бесплатно.

Напомним, из-за роста тяжелых аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы в Алматы откроют специализированные Центры компетенций по аллергологии и пульмонологии.