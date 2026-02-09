РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:10, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Школу поддержки для родителей особенных детей открыли в Алматы

    В Городском детском реабилитационном центре Алматы запустили новое направление помощи семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы.

    Программа школы осознанного мышления «Smart Mental» направлена на поддержку родителей и повышение их компетенций в вопросах развития ребенка. Она помогает семьям лучше понимать особенности поведения и потребностей детей, уверенно справляться с ежедневными трудностями и осознанно участвовать в процессе реабилитации.

    р
    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы.

    — В рамках школы проходят практические занятия с педагогами, психологами и логопедами-дефектологами. Родители получают полезные знания и навыки, которые можно применять дома — при обучении, уходе и общении с детьми с задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими интеллектуальными нарушениями, — сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

    По итогам обучения участникам вручаются свидетельства о прохождении курса.

    р
    Фото: управление общественного здравоохранения Алматы.

    В центре отмечают, что такой формат работы помогает выстроить сотрудничество между специалистами и семьей, делая реабилитацию более эффективной.

    Направление на реабилитацию в Городской детский реабилитационный центр можно получить через поликлинику по месту прикрепления в рамках ОСМС бесплатно.

    Напомним, из-за роста тяжелых аллергических реакций и заболеваний дыхательной системы в Алматы откроют специализированные Центры компетенций по аллергологии и пульмонологии.

    Камшат Абдирайым
