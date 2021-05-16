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    06:30, 16 Май 2021 | GMT +6

    Школу на 900 мест откроют к новому учебному году в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Уалиханова, завершается строительство школы на 900 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, строительство завершено на 95%. Идут отделочные работы внутри здания. На объекте сейчас работают 40 человек.

    К строительству школы приступили в октябре 2019-го года. Здание трехэтажное, оборудовано лифтом. Предусмотрен большой спортзал, просторные кабинеты. Завершается ремонт столовой, подведены инженерные сети, осталось установить оборудование.

    Отдельный проект – благоустройство пришкольной территории. Оно предполагает озеленение, установку малых архитектурных форм, спортивных площадок и освещения.

    На строительство школы из бюджета выделили более 1,6 млрд тенге.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Строительство
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