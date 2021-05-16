Школу на 900 мест откроют к новому учебному году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Уалиханова, завершается строительство школы на 900 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления строительства, архитектуры и градостроительства, строительство завершено на 95%. Идут отделочные работы внутри здания. На объекте сейчас работают 40 человек.

К строительству школы приступили в октябре 2019-го года. Здание трехэтажное, оборудовано лифтом. Предусмотрен большой спортзал, просторные кабинеты. Завершается ремонт столовой, подведены инженерные сети, осталось установить оборудование.

Отдельный проект – благоустройство пришкольной территории. Оно предполагает озеленение, установку малых архитектурных форм, спортивных площадок и освещения.

На строительство школы из бюджета выделили более 1,6 млрд тенге.



