Школу на 900 мест и три сквера построят в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном районе «Байқоңыр» построят школу на 900 мест и три сквера. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил исполняющий обязанности акима района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
В районе «Байқоңыр» функционируют 2 высших учебных заведения, 7 колледжей, 19 школ, 14 государственных детских садов. В 2019 году состоялось открытие новой школы №87 им. Абая Кунанбаева на 900 мест.
«В текущем году завершается строительство школы на пересечении улиц С. Сейфуллина и Сырдарья с проектной мощностью на 900 мест. Также планируется строительство пристроек к школам № 23, 31, 34 по 600 мест. Кроме того, планируется проектирование пристройки к школе №12 в жилом массиве «Кирпичный», - сообщил Ерлан Жаулыбаев.
В ходе встречи исполняющий обязанности акима района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев подчеркнул, что за прошлый год было рассмотрено более 15 тысяч обращений от жителей. В основном горожан волновали вопросы ЖКХ, благоустройства территории, работы КСК и социальные проблемы.
По его словам, в рамках республиканской акции «Дорога в школу» оказана помощь в подготовке к новому учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей. Спонсорскую поддержку оказали 25 предпринимателей. По итогам акции 497 детей получили все необходимое для успешной учебы.
Кроме того, Ерлан Жаулыбаев сообщил, что в текущем году в районе «Байқоңыр» совместно с Управлением охраны окружающей среды и природопользования планируется строительство трех скверов – на улице Ақбидай, 11, улице Тайбұрыл, 9а и по проспекту Абая.
«В прошлом году с участием МСБ, государственных организаций, коммунальных предприятий, КСК и активных жителей высажено 3 200 деревьев, посажено 12 600 кустарников и 700 погонных метров живой изгороди», - сказал он на отчетной встрече.
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