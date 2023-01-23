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Школу на 600 мест построят в селе близ Атырау

23 Января 2023, 01:18
Школу на 600 мест построят в селе близ Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В этом году в селе Акжар близ Атырау построят школу на 600 мест. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На сегодня ведется строительство трехэтажной средней школы на 600 мест в селе Акжар близ города Атырау. Площадь выделенного под учебное заведение участка - 2,9 га. Строительство началось в 2020 году. Общая площадь здания – 8478,7 квадратных метров. Территория объекта огорожена и разделена на зоны основного здания, физкультурно-спортивную, досуговую, учебно-практическую, экономическую.

«Здание школы спроектировано с учетом требований нормативных актов по взрывопожарной и пожарной безопасности. Проект разработан в современном стиле – предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, оснащенные интерактивными досками и технологическим оборудованием, а также столовая, спортивный зал, библиотека», – сообщил Нурберген Кусаинов.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года.


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