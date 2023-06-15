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    21:22, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Школу на 600 мест построят в отдаленном селе в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в отдаленном селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области будет построена школа на 600 ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

    «Село Сагиз – самый большой округ Кызылкогинского района, в котором проживают 8 300 человек. Численность жителей округа, расположенного на пересечении девяти дорог, растет год от года, в связи с чем возникла нехватка ученических мест в трех действующих школах. Учитывая этот факт, в селе запланировано строительство новой школы на 600 мест. Построено учебное заведение будет в рамках национального проекта «Комфортная школа», единым оператором которого выступает АО «Samruk-Kazyna Construction», - рассказал руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дулат Ныгметов.

    По его словам, на сегодня выделен земельный участок, подготовлены первоначальные документы. Ожидается, что ПСД будет разработана до конца года, а завершится строительство школы в 2025 году.
    Теги:
    Атырауская область Образование Строительство школа
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