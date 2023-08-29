Школу на 300 мест построили в Кульсары

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Школу на 300 мест построили в городе Кульсары Атырауской области. Откроется она 1 сентября. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусайынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Двухэтажная школа на 300 мест рассчитана на двухсменный учебный процесс. Вместимость классов – не более 25 человек. Кабинеты информатики оборудованы компьютерами и специальными партами. Для изучения иностранного языка есть четыре мультимедийных класса, рассчитанные на 12-13 школьников. Кабинеты оснащены лингафонным и мультимедийным оборудованием. Мастерские по металлу и дереву – настольными сверлильными, токарными станками, муфельными печами. В кабинете труда для девочек размещены электрические швейные машинки, зеркала, манекены, гладильные доски и шкафы для тканей. В кабинете кулинарии есть электроплита, холодильник и миксер», – рассказал Н. Кусайынов.

Также, по словам руководителя управления, в подвальном помещении школы есть 25-метровый тир, оснащенный комплексом по лазерной стрельбе. Он предназначен для занятий НВП. В библиотеке имеется закрытый и открытый фонд для хранения школьной и художественной литературы, медиатека. В учебном заведении есть медицинский кабинет, актовый зал на 96 мест и столовая на 104 места.