31 Августа 2022 05:02

Школу на 300 мест открыли в Жетысуской области

АТЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В День Конституции в Жетысуской области свои двери распахнула новая школа на 300 мест в селе Баскунчи Панфиловского района, построенная взамен приспособленной. На возведение важного объекта, начатое в мае прошлого года, было выделено около 1,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Наша существующая школа на 180 мест очень старая. Дети не помещались, это мешало им учиться. Спортзала нет, условия не созданы. Вот теперь у нас замечательная, современная школа в районе. Мы очень рады, это долгожданное событие для всех нас», - сказал житель села Руслан Мустапаев.

В этом году в селе в первый класс пойдут 53 ребенка. По сравнению с другими селами района Баскунчи отличают высокие демографические показатели.

Общая площадь новой школы - 3180,42 кв. м. Здание трехэтажное, в двух корпусах установлены специальные лифты. Кабинеты химии, физики и информатики, технологические классы для мальчиков и девочек оснащены всем необходимым. Имеется актовый зал, рассчитанный на 84 человека. На территории школы имеется футбольное поле, беговые дорожки и спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол.

В области ведется строительство еще 9 школ, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В целом бюджет сферы образования региона составляет 138 млрд тенге. В этом году в первые классы зачислено свыше 12 тыс. учащихся.