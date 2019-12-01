Школу на 300 мест открыли в Келесском районе Туркестанской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Первого Президента в Келесском районе Туркестанской области состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной школы имени Р.Алибекулы Биртилекского сельского округа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В новом учебном заведении на 300 мест, построенным возле здания старой школы, созданы современные условия. Старое здание было возведено в 1978 году. Здесь не было спортзала, столовой, кабинетов для проведения кружков. Теперь для учащихся созданы необходимые условия для качественного образования.





В торжественной церемонии открытия школы принял участие аким района Акментай Есбаев, который поздравил сельчан с двойным праздником и разрезал ленту.

Теперь в учебном заведении дети имеют возможность не только получать необходимые знания, но и проводить свой досуг. Здесь открыты спортзал, швейная и мастерская по дереву. У учеников есть выбор, чтобы в будущем стать универсалами. Строительные работы здания провело ТОО «Курылыс Т.А», на эти цели выделено 425 884,0 тысяч тенге. Наряду с этим, в районе уже начато возведение общеобразовательных школ имени Р.Кошкарбаева в сельском округе Актобе и 29 школы в сельском округе Кошкарата. На следующий год планируется завершить их строительство.































