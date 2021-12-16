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Школу на 1200 мест открыли в Атырау

16 Декабря 2021 22:55
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Школу на 1200 мест открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Глава региона Махамбет Досмухамбетов принял участие в церемонии открытия​ средней школы №42 в мкр Береке города Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил коллектив, учеников и родителей учащихся школы с 30-летием Независимости и новосельем. ​ ​ ​

«В годы независимости особое внимание уделяется сфере образования. С каждым годом обновляется материально – техническая база школ, колледжей. За это время в области построено и введено в строй 95 школ и 7 учреждений технического и профессионального образования. В следующем году в регионе планируется завершить строительство 8 школ. Мы усилим нашу работу в данном направлении, поскольку создание условий для получения подрастающим поколением качественного образования – наша главная задача», - сказал М. Досмухамбетов.

На праздничном мероприятии выступил ветеран –педагог Габдулла Хамза. Поздравив коллектив школы и жителей микрорайона с праздником независимости и открытием школы, он сказал, что его ровесники могли только мечтать об обучении в школах с такими прекрасными условиями, какими являются современные образовательные учреждения. Подчеркнув, что все эти блага являются плодами независимости. ​

Событие стало большой радостью для жителей мкр «Береке»​ где быстро растет население и строятся многоэтажные дома. Из-за отсутствия школы раньше 824 ребенка этого микрорайона вынуждены были ездить в школы города. Теперь они могут обучаться в школе вблизи их домов.

Отметим, что двухэтажная школа на 1200 мест оснащена современным оборудованием. Здесь имеются актовый зал на 360 мест, столовая, спортзал и летняя спортивная площадка. Спортзал​ приспособлен для занятий боксом, настольным теннисом, баскетболом, волейболом, мини-футболом. ​ ​


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#Атырауская область   #Образование   #Акимат   #Строительство   #30 лет Независимости  
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Автор:

Виктор Сутягин

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