Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области

19 Ноября 2022, 22:46
Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области
19 Ноября 2022, 22:46

Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Жыланды Бескарагайского района Абайской области открылась новая школа.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Образовательное учреждение рассчитано на 100 детей. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков, аким Бескарагайского района Талгат Муратов, коллектив школы и жители села. Строительство школы началось в марте и было завершено в ноябре.

Школа оснащена современным оборудованием. У детей есть возможность и заниматься робототехникой.


Новости по теме
Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде
Около 200 студентов колледжей поборются за звание лучших
Читайте также
Молодожены проголосовали на президентских выборах в Абайской области
Ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах в Абайской области
Батыры встречают жителей Семея на одном из участков, апашки угощают баурсаками
Потомок Абая принял участие в президентских выборах
Аким Абайской области проголосовал на выборах в Семее
В Абайской области работают 475 избирательных участков
Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде
Около 200 студентов колледжей поборются за звание лучших
Новости партнеров
Популярное
1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
2 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
3 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
5 Чемпионат мира в Катаре: группа «G» - бразильцы идут за шестым титулом

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору