Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области

19 Ноября 2022, 22:46

19 Ноября 2022, 22:46

Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Жыланды Бескарагайского района Абайской области открылась новая школа.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Образовательное учреждение рассчитано на 100 детей. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков, аким Бескарагайского района Талгат Муратов, коллектив школы и жители села. Строительство школы началось в марте и было завершено в ноябре.

Школа оснащена современным оборудованием. У детей есть возможность и заниматься робототехникой.