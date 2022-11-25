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Школу на 1 200 мест построят в 13 микрорайоне Тараза

25 Ноября 2022, 21:54
Школу на 1 200 мест построят в 13 микрорайоне Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области системно решаются проблемы аварийных, трехсменных школ, а также вопрос дефицита ученических мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования акимата Жамбылской области, в регионе работают четыре трехсменные школы. В этом году ввели в эксплуатацию две школы суммарно на 900 мест в городе Таразе и селе Айша-биби.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» к 2024 году планируется построить дополнительные корпусы двум школам Меркенского района и одной школе Кордайского района на 300 мест. В Таразе построят школу на 1 тыс. 200 мест в 13 микрорайоне, расположенном на окраине областного центра.

На контроле облакимата находится проблема дефицита мест в школах областного центра. Вопрос нехватки ученических мест в школах № 53 и № 55 решится к концу этого года. Также в этом году ожидается завершение строительства новой школы на 600 мест в жилом массиве «Арай», сообщают в ведомстве.

В ближайшие два года, до 2024 года, планируется решить проблему школы № 21 в Меркенском районе, построив дополнительный корпус на 150 мест.

В средней школе имени Гани Муратбаева в Шуском районе планируется построить новый спортивный зал, столовую и актовый зал в 2024 году.

В Жамбылской области осталась только одна аварийная школа, отмечают в акимате региона.


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