19 Мая 2022 09:20

Школу медиа и кино открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школу медиа и кино создали в 2021 году с целью организации исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Деятельность новой киношколы направлена на предоставление доступного и качественного образования и подготовку кадров по новым специальностям, востребованным в сфере кинематографии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обучение первых студентов стартовало в 2021-2022 учебном году. Предметы, включенные в учебную программу, основаны на учебных программах ведущих школ мира, а преподавателями являются специалисты, профессиональная квалификация которых подтверждена научной или практической работой.

«Сегодня мы стоим на пороге большого пути. И я хотел бы, чтобы эта дорога стала для каждого учащегося увлекательной, интересной. В конечном результате мы должны прийти к великим свершениям, которые будут менять нашу страну и мир вокруг нас только в хорошую сторону. Всем удачи и успехов!» - сказал на официальном открытии киношколы режиссер и президент киностудии «Казахфильм» Акан Сатаев.

Молодых профессионалов в киношколе будут готовить по трем основным образовательным программам - «Цифровое кинопроизводство» (Digital Filmmaking), «Новые медиа» (New Media) и «Связь с общественностью» (Public Relations). После студенты получат такие профессии, как кинорежиссер, режиссер-постановщик, режиссер анимации, режиссёр мультимедиа-программ, телережиссер, сценарист, арт-менеджер, кинокритик, продюсер, ведущий радио и телевидения.

Студент первого курса Сагындык Еркинбек за первый год обучения в киношколе успел снять свой первый короткометражный фильм про лес.

«С детства я любил снимать видео, и меня привлекала драматургия в фильмах. Я хотел создать что-то свое, чтобы впечатлить людей. За годы обучения в стенах школы я хотел бы снять как минимум две картины и поучаствовать в различных кинофестивалях»,- поделился первокурсник.

К слову, до сегодняшнего дня в Казахстане функционировало три вуза, где готовят профессионалов, отвечающих современным требованиям медиа- и кинорынка. Это казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенева, Университет «Туран», где готовят киношников, и Казахский национальный университет искусств в Нур-Султане. Теперь эти ряды пополнила и новая Школа медиа и кино в Алматы.

«Наша учебно-практическая программа формируется на основе американского образования университета Аризоны. У них киношкола находится в Лос-Анджелесе, где для наших студентов открыт доступ к онлайн-лекциям. Кроме того, наши студенты имеют возможность один из семестров отучиться в Америке. Если говорить об особенностях киношколы, здесь будет большой акцент на продюсирование, близкая связь к производству с Казахфильмом, новые технологии и высокие стандарты, опыт наших кинематографистов»,- отметила киновед, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева.