Школу искусств за 2 млрд тенге построит Шымкент в области Абай
Новый культурно-образовательный объект станет вкладом мегаполиса в развитие региона и будет приурочен к 180-летию Абая Кунанбаева, передает корреспондент Kazinform.
Власти Шымкента планируют реализовать проект по строительству школы искусств на территории области Абай. Площадь будущего здания составит до 5000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость — около 2 миллиардов тенге. Учреждение будет ориентировано на развитие творческого потенциала молодежи и станет современным центром дополнительного образования.
— Мы взяли на себя обязательство построить школу искусств для области Абай. Сейчас соответствующие управления региона работают над определением земельного участка и подготовкой необходимого постановления. Как только участок будет утвержден, мы незамедлительно приступим к строительству. Это будет здание, за которое нам не будет стыдно перед народом великого Абая, — отметил замакима Шымкента Сарсен Куранбек.
Инициатива по строительству школы искусств совпадает с рядом проектов, приуроченных к 180-летию Абая Кунанбаева. Так, в Петропавловске был создан мурал, посвященный великому казахскому поэту и мыслителю, а в столичных автобусах звучат песни Абая. Кроме того, к юбилею готовится специальный документальный фильм, премьера которого состоится 10 августа — в день рождения Абая.