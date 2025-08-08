Школу искусств за 2 млрд тенге построит Шымкент в области Абай

Власти Шымкента планируют реализовать проект по строительству школы искусств на территории области Абай. Площадь будущего здания составит до 5000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость — около 2 миллиардов тенге. Учреждение будет ориентировано на развитие творческого потенциала молодежи и станет современным центром дополнительного образования.

— Мы взяли на себя обязательство построить школу искусств для области Абай. Сейчас соответствующие управления региона работают над определением земельного участка и подготовкой необходимого постановления. Как только участок будет утвержден, мы незамедлительно приступим к строительству. Это будет здание, за которое нам не будет стыдно перед народом великого Абая, — отметил замакима Шымкента Сарсен Куранбек.

Инициатива по строительству школы искусств совпадает с рядом проектов, приуроченных к 180-летию Абая Кунанбаева. Так, в Петропавловске был создан мурал, посвященный великому казахскому поэту и мыслителю, а в столичных автобусах звучат песни Абая. Кроме того, к юбилею готовится специальный документальный фильм, премьера которого состоится 10 августа — в день рождения Абая.