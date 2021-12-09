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Школу и два спорткомплекса открыли в Актюбинской области к юбилею независимости

9 Декабря 2021 22:18
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Школу и два спорткомплекса открыли в Актюбинской области к юбилею независимости

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области к юбилею независимости открыли два новых спорткомплекса, школу, а также выдали квартиры очередникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В селе Кенкияк Темирского района открылся спортивный комплекс общей площадью более 1 340 квадратных метров. В комплексе три основных зала: зал для занятий борьбой, универсальный зал для занятий баскетболом и волейболом, а также тренажерный зал. На возведение спортивного объекта государство направило почти 270 миллионов тенге.

Открытие аналогичного спортивного комплекса в этот день состоялось и в посёлке Шубаршы. Также в Шубаршы в эксплуатацию введена новая школа на 320 ученических мест. Общая площадь здания превышает 5 100 квадратных метров. При школе построен интернат на 60 мест. Возведение новой школы позволило решить проблему трехсменного обучения в Темирском районе.

«Я работала учителем 40 лет, сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Мы очень рады, что в преддверии 30-летия Независимости у нас открывают такую школу. Выражаем огромную благодарность руководству страны, области. Отрадно, что в период пандемии, когда весь мир испытывает экономические трудности, наше государство изыскало средства на такой важный и большой подарок для наших детей», - отметила жительница поселка Майра Кожашева.

Рабочая поездка продолжилась в селе Сарколь, где глава региона осмотрел ход строительства спортзала при местной средней школе. Стоимость проекта, реализуемого подрядной организацией ПК «Ерзат», порядка 114 миллионов тенге.

В селе Карауылкельды Байганинского района состоялась церемония вручения ключей от 16 новых квартир. В числе новоселов сироты, многодетные и малообеспеченные семьи.

«Согласно поручению Главы государства в Актюбинской области принимаются меры по обеспечению жильем нуждающегося в нем населения. Эта работа будет продолжена», - сказал аким области, поздравляя новоселов.

Затем Ондасын Уразалин побывал в квартире семьи Хансулу Рысбаевой.

«У меня 10 детей. Все уже повзрослели, создали свои семьи. На моих руках осталась дочь, имеющая инвалидность. Ей это жилье нужно было как воздух. 7 лет стояла в очереди. В преддверии 30-летия Независимости наша мечта сбылась. Безмерно благодарна государству. Желаю мира и благополучия нашей стране», - сказала Хансулу Рысбаева.


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#Актюбинская область   #Образование   #Спорт   #Жилье   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Самал Ендибаева

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