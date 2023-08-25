Школу для девочек закрыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау суд прекратил деятельность частной школы для девочек, работавшей без лицензии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску ГУ «Департамент по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК» к ТОО «Казахская национальная школа для девочек» о прекращении деятельности товарищества. Судом установлено, что ТОО «Казахская национальная школа для девочек» было зарегистрировано в качестве юридического лица в Правительстве для граждан 18 июня 2022 года с подвидом образовательной деятельности, требующей лицензирование. Однако с 1 сентября 2022 года школа начала свою деятельность как частная образовательная организация, приняв 117 детей с 7 класса. Таким образом, со стороны ТОО «Казахская национальная школа для девочек» допущено нарушение действующего законодательства Республики Казахстан в сфере образования, а именно осуществление деятельности без лицензии», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области.

Решением суда иск удовлетворен, образовательная деятельность ТОО «Казахская национальная школа для девочек» прекращена.