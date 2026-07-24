Школу «Адал азамат» для подготовки молодых лидеров открыли в Астане

Движения «Жаңа адамдар» и «Дала қырандары» представили в Астане образовательную программу «Адал азамат», направленную на подготовку молодых лидеров и экспертов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил пресс-секретарь движения «Жаңа адамдар» Алпамыс Әбілов, накануне два коллектива объявили об объединении усилий и намерении возглавить молодежное крыло партии «Әділет». Одним из первых совместных проектов стала школа «Адал азамат».

По его словам, за четыре года работы в гражданском секторе движения накопили опыт формирования команд, медиапродвижения и взаимодействия с общественностью, который лег в основу образовательной программы.

— У нас есть этот опыт и понимание того, как это строится: как команды собираются, как пишутся стратегии, как работать со СМИ, с журналистами, с общественниками и так далее. Весь этот опыт мы сейчас совместно с «Дала қырандары» упаковали в образовательную программу под названием «Адал азамат», — рассказал Алпамыс Әбілов.

Фото: Карина Кущанова / Kazinform

По словам авторов проекта, в основе программы лежит принцип «Дело во мне», который предполагает не поиск виновных, а выработку практических решений и выявление глубинных причин возникающих проблем.

— Молодежь должна перестать быть объектом молодежной политики, а стать ее полноценным субъектом. Вокруг этой цели мы приглашаем все молодежные организации. Каждый получит доступ к сообществу единомышленников — это 19 кампусов «Жаңа адамдар» и 26 штабов «Дала қырандары», — отметил лидер движения «Жаңа адамдар» Мади Омирзаков.

Фото: школа «Адал азамат»

Работа школы будет строиться на принципах меритократии, открытого диалога, личной ответственности и созидательного патриотизма. Программа включает несколько образовательных модулей, посвященных построению команд, юриспруденции, маркетингу и разработке медиастратегий.

Участие в программе будет бесплатным. Отбор участников пройдет на основе их практического опыта и мотивации, без обязательного членства в каких-либо организациях.

Подробная информация о программе обучения, условиях участия и порядке подачи заявок будет опубликована в ближайшее время на официальных информационных ресурсах молодежных движений.

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