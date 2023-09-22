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    01:28, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Школьный автобус с детьми застрял в Алматинской области: в акимате прокомментировали инцидент

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    В районном акимате Алматинской области прокомментировали видео застрявшего в грязи школьного автобуса с детьми в Панфиловском сельском округе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Сети появился ролик, на котором видно, что автобус застрял в грязи и не может выехать. Женщина за кадром сообщила, что внутри транспортного средства находятся дети.

    Инцидент прокомментировали в отделе ЖКХ, автодорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Талгарского района.

    «По улице Кокжиек села Кызылту недавно были проведены работы по прокладке водопровода. В связи с этим, вчера, 20 сентября, там застрял школьный автобус. Сама улица - основание гравийное. На данный момент ведутся дополнительные работы по отсыпке балласта и песчано-гравийной смеси для безопасности дорожного движения. Вопрос находится на контроле», - отметили в акимате района.

    Летом этого года сообщалось, что в этом году акиматом Алматинской области было приобретено более 30 школьных автобусов для перевозки детей.

    Теги:
    Алматинская область Транспорт
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