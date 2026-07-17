Школьный автобус с детьми перевернулся в Уганде: погиб 21 человек

Смертельное ДТП со школьным автобусом в Уганде унесло жизни как минимум 21 человека, в том числе 20 школьников, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Трагедия произошла вечером в четверг в деревне Чеквати округа Капчорва. По данным полиции, автобус перевозил учеников одной из начальных школ столицы страны, которые возвращались с экскурсии к водопадам Сипи.

Предварительно установлено, что на обратном пути водитель потерял управление автобусом. Транспортное средство съехало с проезжей части, врезалось в крупную скалу на обочине, после чего перевернулось.

— По имеющимся данным, на обратном пути водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством. Оно съехало с дороги, врезалось в большую скалу на обочине и перевернулось, — сообщил официальный представитель Управления по дорожному движению и обеспечению безопасности на дорогах Майкл Кананура.

Кроме погибших, несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить точные причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Туркестанской области в результате ДТП на трассе погибли семь человек.