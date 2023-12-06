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    14:40, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Школьный автобус попал в ДТП в Алматы

    авария авто
    Фото: Kazinform

    В Алматы водитель внедорожника врезался в школьный автобус, в сети распространяется видео с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Очевидцы сообщают, что ДТП произошло 5 декабря по улице Жангельдина. 

    В департаменте полиции города подтвердили эту информацию.

    — 5 декабря в Жетысуском районе по улице Жангельдина столкнулись автомашина марки Toyota и автобус Yutong. В результате данного ДТП никто не пострадал, факт оформлен и принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    ДТП Соцсети Автобус Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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