Школьный автобус попал в ДТП в Алматы

В Алматы водитель внедорожника врезался в школьный автобус, в сети распространяется видео с места дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Очевидцы сообщают, что ДТП произошло 5 декабря по улице Жангельдина.

В департаменте полиции города подтвердили эту информацию.

— 5 декабря в Жетысуском районе по улице Жангельдина столкнулись автомашина марки Toyota и автобус Yutong. В результате данного ДТП никто не пострадал, факт оформлен и принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.