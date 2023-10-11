Школьница забеременела от родственника в области Жетысу

15-летняя школьница забеременела от мужа своей сестры в области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация об этом распространяется в СМИ. В департаменте полиции области Жетысу подтвердили данный факт.

- Сотрудники управления полиции Талдыкоргана инициировали по факту досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано 15 сентября по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В качестве подозреваемого лица в материалах дела выступает 21-летний родственник несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ДП области Жетысу.

По факту назначены и ожидаются результаты ряда экспертиз. Расследование уголовного дела находится на особом контроле областного следственного управления.