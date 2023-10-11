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    23:21, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Школьница забеременела от родственника в области Жетысу

    pixabay
    Фото: pixabay

    15-летняя школьница забеременела от мужа своей сестры в области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Информация об этом распространяется в СМИ. В департаменте полиции области Жетысу подтвердили данный факт.

    - Сотрудники управления полиции Талдыкоргана инициировали по факту досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано 15 сентября по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В качестве подозреваемого лица в материалах дела выступает 21-летний родственник несовершеннолетней, - сообщили в пресс-службе ДП области Жетысу.

    По факту назначены и ожидаются результаты ряда экспертиз. Расследование уголовного дела находится на особом контроле областного следственного управления.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети полиция Жетысуская область школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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