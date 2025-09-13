Школьница из Балхаша вошла в число участников программы Нью-Йоркской Академии наук

Она стала одной из пяти школьников из Казахстана, прошедших строгий международный отбор.

Ученица новой школы № 12 давно проявляет интерес к точным наукам, психологии и иностранным языкам. В портфолио Дильды — участие в олимпиадах, IELTS с результатом 6.5, а также волонтёрский опыт: она помогала на фестивале Steam Fest Balkhash и преподавала математику в рамках Inclusive Academy.

— Американские университеты ценят не только оценки, но и вклад в общество. Поэтому я подробно описала свой опыт в заявке, — объясняет школьница.

Отбор в Junior Academy считается крайне сложным: шанс пройти конкурс получают лишь 5–10% от всех кандидатов, и далеко не каждому предоставляется грант на бесплатное обучение. Дильда вошла в число счастливчиков, для которых участие стало возможностью расширить границы образования.

В течение года ученица из Балхаша будет работать в международной команде над проектом в сфере солнечной энергетики. Обучение полностью проходит онлайн, включает групповые исследования, консультации и презентацию итоговой работы.

По словам самой школьницы, участие в программе не только откроет доступ к уникальным знаниям, но и станет весомым преимуществом при поступлении в зарубежный вуз. В будущем Дильда мечтает связать карьеру с математикой, однако окончательный выбор направления пока оставляет открытым.

