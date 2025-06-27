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    18:09, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Школьница из Астаны набрала 140 баллов на ЕНТ

    140 баллов по результатам Единого национального тестирования набрала ученица 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Астаны для одаренных девочек Жанайым Рашит, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на управление образования.

    Жанайым Рашит
    Фото: управление образования Астаны

    В качестве профильных предметов на ЕНТ она выбрала «Всемирную историю» и «Английский язык». Поступать она планирует на факультет «Международные отношения».

    Отмечается, что высокий результат стал итогом целеустремленности, системной подготовки и поддержки со стороны педагогов и родителей.

    Максимальные 140 баллов на ЕНТ также набрал абитуриент из Туркестанской области - Жанибек Абилхан, который планирует связать свое будущее с IT-сферой. 

    Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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