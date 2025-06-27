Школьница из Астаны набрала 140 баллов на ЕНТ

В качестве профильных предметов на ЕНТ она выбрала «Всемирную историю» и «Английский язык». Поступать она планирует на факультет «Международные отношения».

Отмечается, что высокий результат стал итогом целеустремленности, системной подготовки и поддержки со стороны педагогов и родителей.

Максимальные 140 баллов на ЕНТ также набрал абитуриент из Туркестанской области - Жанибек Абилхан, который планирует связать свое будущее с IT-сферой.

Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.