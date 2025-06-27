Школьница из Астаны набрала 140 баллов на ЕНТ
140 баллов по результатам Единого национального тестирования набрала ученица 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Астаны для одаренных девочек Жанайым Рашит, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на управление образования.
В качестве профильных предметов на ЕНТ она выбрала «Всемирную историю» и «Английский язык». Поступать она планирует на факультет «Международные отношения».
Отмечается, что высокий результат стал итогом целеустремленности, системной подготовки и поддержки со стороны педагогов и родителей.
Максимальные 140 баллов на ЕНТ также набрал абитуриент из Туркестанской области - Жанибек Абилхан, который планирует связать свое будущее с IT-сферой.
Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.