Школьников и студентов Кыргызстана намерены проверять на наркотики
В Кыргызстане предлагают ввести обязательное медобследование учащихся и студентов на предмет употребления наркотиков, психотропных веществ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект постановления Жогорку Кенеша вынесено на общественное обсуждение.
Отмечается, что в последние годы на территории страны фиксируется рост потребления синтетических наркотиков и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодёжи.
Документом предлагается:
- обязательное прохождение анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров учениками 9–11 классов 3 раза в учебный год;
- обязательное предоставление студентами высших и средних профессиональных учебных заведений справок о прохождении анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров;
- создание и ведение реестров лиц с положительными результатами анализов;
- поэтапное введение системы, начиная с 1 сентября 2026 года.
На пилотном этапе проверки запустят в городах с высокой концентрацией учебных заведений — в Бишкеке и Оше. Меры будут способствовать повышению уровня профилактики наркомании среди молодежи, снижению распространения наркотиков в образовательной среде.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане пресекли деятельность нарколаборатории.
В январе 2026 года в стране ликвидирована деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки, состоящая из граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.