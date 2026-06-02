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    Школьников и студентов Кыргызстана намерены проверять на наркотики

    В Кыргызстане предлагают ввести обязательное медобследование учащихся и студентов на предмет употребления наркотиков, психотропных веществ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Школьников и студентов Кыргызстана намерены проверять на наркотики
    Фото: Freepik

    Соответствующий проект постановления Жогорку Кенеша вынесено на общественное обсуждение.

    Отмечается, что в последние годы на территории страны фиксируется рост потребления синтетических наркотиков и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодёжи.

    Документом предлагается:

    • обязательное прохождение анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров учениками 9–11 классов 3 раза в учебный год;
    • обязательное предоставление студентами высших и средних профессиональных учебных заведений справок о прохождении анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров;
    • создание и ведение реестров лиц с положительными результатами анализов;
    • поэтапное введение системы, начиная с 1 сентября 2026 года.

    На пилотном этапе проверки запустят в городах с высокой концентрацией учебных заведений — в Бишкеке и Оше. Меры будут способствовать повышению уровня профилактики наркомании среди молодежи, снижению распространения наркотиков в образовательной среде.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане пресекли деятельность нарколаборатории.

    В январе 2026 года в стране ликвидирована деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки, состоящая из граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    Наркотики В мире Кыргызстан Студенты школа
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор