Школьников и студентов Кыргызстана намерены проверять на наркотики

В Кыргызстане предлагают ввести обязательное медобследование учащихся и студентов на предмет употребления наркотиков, психотропных веществ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект постановления Жогорку Кенеша вынесено на общественное обсуждение.

Отмечается, что в последние годы на территории страны фиксируется рост потребления синтетических наркотиков и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодёжи.

Документом предлагается:

обязательное прохождение анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров учениками 9–11 классов 3 раза в учебный год;

обязательное предоставление студентами высших и средних профессиональных учебных заведений справок о прохождении анализа на наркотические средства, психотропные вещества, их аналогов и прекурсоров;

создание и ведение реестров лиц с положительными результатами анализов;

поэтапное введение системы, начиная с 1 сентября 2026 года.

На пилотном этапе проверки запустят в городах с высокой концентрацией учебных заведений — в Бишкеке и Оше. Меры будут способствовать повышению уровня профилактики наркомании среди молодежи, снижению распространения наркотиков в образовательной среде.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане пресекли деятельность нарколаборатории.

В январе 2026 года в стране ликвидирована деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки, состоящая из граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.