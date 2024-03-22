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    12:02, 22 Март 2024 | GMT +6

    Школьники спасли из пожара пожилого мужчину в СКО

    Школьники спасли из пожара пожилого мужчину в СКО
    Фото: ДЧС СКО

    21 марта в 13:47 в селе Шагалалы Аккайынского района СКО произошел пожар в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на площади 1 квадратного метра, передает агентство Kazinform.

    Пожар был ликвидирован силами добровольного пожарного формирования ТОО «СКОС» (3 человека и 1 единица техники).

    До прибытия пожарных из ближайшей пожарной части, находящейся на расстоянии 55 километров, двое учеников Чаглинской средней школы — Константин Антропов, 2008 года рождения, и Станислав Петерс, 2009 года рождения — спасли хозяина дома, 68-летнего мужчину. Хозяин был госпитализирован в больницу с ожогами тела 20% и отравлением продуктами горения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

    ДЧС СКО напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Спасение СКО Дети Происшествия школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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