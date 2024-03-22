Школьники спасли из пожара пожилого мужчину в СКО

21 марта в 13:47 в селе Шагалалы Аккайынского района СКО произошел пожар в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на площади 1 квадратного метра, передает агентство Kazinform.

Пожар был ликвидирован силами добровольного пожарного формирования ТОО «СКОС» (3 человека и 1 единица техники).

До прибытия пожарных из ближайшей пожарной части, находящейся на расстоянии 55 километров, двое учеников Чаглинской средней школы — Константин Антропов, 2008 года рождения, и Станислав Петерс, 2009 года рождения — спасли хозяина дома, 68-летнего мужчину. Хозяин был госпитализирован в больницу с ожогами тела 20% и отравлением продуктами горения, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

ДЧС СКО напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни.