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    13:35, 21 Март 2024 | GMT +6

    Школьники представили Касым-Жомарту Токаеву робо-юрту

    Школьники представили Касым-Жомарт Токаеву робо-юрту
    Фото: Акорда

    Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева продолжилась посещением международного фестиваля «Наурыз Фест», который проходит на площади имени Абая в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства посетил фестиваль «Наурыз Фест»
    Глава государства посетил фестиваль «Наурыз Фест»

    Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

    Глава государства посетил фестиваль «Наурыз Фест»

    На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.

    В программу фестиваля также вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка «Қамшы».

    В ходе осмотра площади Главе государства была представлена «Робо-юрта» – инновационная площадка для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники. Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН г. Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков, Нурислам Тургынбай.

    Теги:
    Праздник Дети Казахские юрты Наурыз Токаев Касым-Жомарт Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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