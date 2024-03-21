Школьники представили Касым-Жомарту Токаеву робо-юрту

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева продолжилась посещением международного фестиваля «Наурыз Фест», который проходит на площади имени Абая в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Творческое мероприятие объединило под одним шаныраком культуру и традиции стран, празднующих Наурыз, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Монголию и Башкортостан. Зарубежные гости представили свое декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи, народную музыку.

На площади были установлены шатры-мастерские стран-участниц, павильоны национальной кухни, казахский этноаул с тематическими юртами, интерактивные площадки, зона детского творчества и робототехники, инсталляции, малые архитектурные формы и композиции.

В программу фестиваля также вошли парад музыкальных коллективов, театральные постановки, ярмарка отечественных и зарубежных ремесленников, выставка «Қамшы».

В ходе осмотра площади Главе государства была представлена «Робо-юрта» – инновационная площадка для демонстрации передовых разработок алматинских школьников в области робототехники. Разработчиками роботов являются учащиеся НИШ ФМН г. Алматы, абсолютные победители чемпионата Global Challenge 2023 Дамели Шаймерденова, Иманали Коксал, Сергей Гапонов, Нурсултан Жанзаков, Нурислам Тургынбай.