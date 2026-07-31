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    Школьники из Казахстана завоевали три медали на олимпиаде по информатике

    Сборная Казахстана успешно выступила на Европейской юниорской олимпиаде по информатике (European Junior Olympiad in Informatics, EJOI 2026), завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали, а также почетную грамоту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    школьники олимпиада по информатике
    Фото: Министерство просвещения РК

    Интеллектуальное соревнование проходило с 24 по 30 июля в Каунасе (Литва) и собрало более 100 школьников из 25 стран. Участники в возрасте до 16 лет в течение двух соревновательных дней решали алгоритмические задачи различного уровня сложности, демонстрируя знания в области программирования и компьютерных наук.

    Казахстан на олимпиаде представляли победители и призеры республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в категории «Информатика».

    По итогам EJOI 2026 золотую медаль завоевал ученик 8 класса Республиканской физико-математической школы Алматы Еламан Алишер. Серебряной медали удостоен ученик 9 класса этой же школы Бельгимбаев Амир.

    Бронзовую медаль получил ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Ермұханов Ислам. Почетной грамотой отмечен ученик 9 класса Карагандинской областной специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нұрмақова Жангелді Санжар.

    Национальную сборную подготовили руководитель команды, ACM-тренер Школы программной инженерии Astana IT University Темірлан Сатылханов и тренер-преподаватель образовательного центра EdLight Academy Арман Исаев.

    В 2025 году казахстанская сборная завоевала на EJOI одну серебряную и три бронзовые медали. В нынешнем году национальная команда впервые за этот период пополнила свою коллекцию золотой наградой.

    Ранее Национальная сборная Казахстана вошла в топ-25 команд мира на самой престижной олимпиаде по математике.

    Минпросвещения РК Научная олимпиада школа
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор