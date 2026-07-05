Школьники из Казахстана показали лучший результат в истории страны на Европейской олимпиаде

С 27 июня по 3 июля 2026 года в городе Варна (Республика Болгария) прошла Европейская географическая олимпиада (European Geography Olympiad, EGeo), в которой приняли участие 100 школьников из 13 стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.

По итогам соревнований национальная сборная Казахстана в составе 9 школьников завоевала 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Все участники команды стали призерами, а этот результат стал лучшим в истории участия Казахстана в Европейской географической олимпиаде.

В рамках олимпиады участники выполняли теоретические и практические задания по физической, социально-экономической и региональной географии, а также продемонстрировали навыки анализа картографических материалов и географических данных.

Золотые медали завоевали:

Андрей Енбахтов — ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Костаная;

Сырым Амантай — ученик 9 класса специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова Карагандинской области.

Серебряные медали завоевали:

Дарын Бекбол — ученик 10 класса специализированного лицея № 24 имени Мухтара Арына города Талдыкорган области Жетысу;

Азамат Жумажанов — ученик 9 класса Актюбинского областного лицея-интерната «Білім-инновация»;

Айдос Серикбай — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» имени А. Малькеева города Есик Алматинской области;

Шынгыс Мурсалим — ученик 11 класса NIS физико-математического направления города Павлодара;

Нурай Бакеева — ученица 11 класса Северо-Казахстанского областного лицея-интерната «Білім-инновация».

Обладатели бронзовых медалей:

Амир Дарынов — ученик 11 класса Восточно-Казахстанского областного лицея «Білім-инновация»;

Алан Козленко — ученик 11 класса Восточно-Казахстанского областного лицея «Білім-инновация».

Подготовку национальной сборной к олимпиаде осуществляли учитель географии Нурмагамбет Данат Муратулы (IQanat High School of Burabay) и методист Республиканского научно-практического центра «Дарын» Шайхина Орал Бекболатовна.

Напомним, что в 2025 году сборная Казахстана на этой олимпиаде завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Ранее национальная сборная Казахстана стала лучшей на Европейской математической олимпиаде.