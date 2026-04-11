РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Школьники из Кокшетау получили патент на авторскую систему спасения лесов от пожаров

    Старшеклассники получили авторское свидетельство на свой проект, что поможет им в дальнейшей реализации идеи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Систему спасения лесов разработали школьники из Кокшетау
    Фото управления образования Акмолинской области

    Юных изобретателей зовут Арнур Ильясов, Ескендир Ерикулы и Асылбек Мухамед. Они обучаются в дворце детства и юношества Bolashaq Saraiy в Кокшетау, рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области.

    — Старшеклассники получили авторское свидетельство в Казпатент за проект «Система обнаружения лесных пожаров». История проекта началась в 2025 году на агрохакатоне, где школьники представили свою первую идею. Тогда это был лишь концепт, однако он привлек внимание своей актуальностью. После конкурса команда не остановилась, они доработали решение, углубились в исследование темы и превратили задумку в полноценный научный проект, — поделились в управлении образования Акмолинской области.

    По словам самих школьников, главная цель их разработки — раннее обнаружение лесных пожаров. Это особенно важно, ведь именно первые минуты и часы после возгорания часто определяют масштаб последствий.

    Патент получили школьники из Кокшетау
    Фото управления образования Акмолинской области

    — Своевременный сигнал может помочь предотвратить распространение огня, сохранить экосистемы и снизить угрозу для людей, — отметили изобретатели.

    Получение авторского свидетельства стало важным этапом для молодых разработчиков. Этот документ не только закрепляет их права на изобретение, но и открывает новые возможности — от внедрения технологии до ее коммерциализации. А главное — дает мощный стимул двигаться дальше в научной деятельности.

    Ранее мы рассказывали, что акмолинский школьник создает дизайнерские светильники из вторсырья.

     

    Теги:
    Наука Регионы Казахстана Лесные пожары Кокшетау школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают