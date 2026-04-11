Школьники из Кокшетау получили патент на авторскую систему спасения лесов от пожаров

Юных изобретателей зовут Арнур Ильясов, Ескендир Ерикулы и Асылбек Мухамед. Они обучаются в дворце детства и юношества Bolashaq Saraiy в Кокшетау, рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области.

— Старшеклассники получили авторское свидетельство в Казпатент за проект «Система обнаружения лесных пожаров». История проекта началась в 2025 году на агрохакатоне, где школьники представили свою первую идею. Тогда это был лишь концепт, однако он привлек внимание своей актуальностью. После конкурса команда не остановилась, они доработали решение, углубились в исследование темы и превратили задумку в полноценный научный проект, — поделились в управлении образования Акмолинской области.

По словам самих школьников, главная цель их разработки — раннее обнаружение лесных пожаров. Это особенно важно, ведь именно первые минуты и часы после возгорания часто определяют масштаб последствий.

Фото управления образования Акмолинской области

— Своевременный сигнал может помочь предотвратить распространение огня, сохранить экосистемы и снизить угрозу для людей, — отметили изобретатели.

Получение авторского свидетельства стало важным этапом для молодых разработчиков. Этот документ не только закрепляет их права на изобретение, но и открывает новые возможности — от внедрения технологии до ее коммерциализации. А главное — дает мощный стимул двигаться дальше в научной деятельности.

