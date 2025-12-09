Школьники Астаны представили спектакли по проблеме наркомании

Главная цель конкурса - формирование у молодежи устойчивых ценностей, основанных на здоровом, безопасном и активном образе жизни, а также развитие ответственности и сознательного отношения подростков.

В ходе мероприятия участники представили свои театрализованные представления, затрагивающие важные вопросы жизненного выбора, ценностей и последствий употребления психоактивных веществ. В конкурсе приняли участие 8 школ района Байконыр.

Фото: акимат Астаны

В мероприятии приняли участие заместитель акима района Байконыр Азамат Малыбаев, заместитель руководителя городского Управления образования Серик Акылбаев, председатель ОО «ЕС бол» Жандос Актаев и представитель организации «Жасыл жалын», представители прокуратуры района Байконыр.

По итогам соревнований первое место занял клуб школы №119, который показал лучшие результаты. Второе место завоевал клубы школ №16 и третье - № 8.