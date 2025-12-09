РУ
    Школьники Астаны представили спектакли по проблеме наркомании

    В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» среди школьных клубов прошел конкурс театральных постановок «Жизнь без наркотиков - шаг в будущее», направленный на профилактику наркомании и противодействие наркобизнесу, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт столичного акимата.  

    школьные спектакли по проблеме наркомании
    Фото: акимат Астаны

    Главная цель конкурса - формирование у молодежи устойчивых ценностей, основанных на здоровом, безопасном и активном образе жизни, а также развитие ответственности и сознательного отношения подростков.

    В ходе мероприятия участники представили свои театрализованные представления, затрагивающие важные вопросы жизненного выбора, ценностей и последствий употребления психоактивных веществ. В конкурсе приняли участие 8 школ района Байконыр.

    школьные спектакли против наркомании
    Фото: акимат Астаны

    В мероприятии приняли участие заместитель акима района Байконыр Азамат Малыбаев, заместитель руководителя городского Управления образования Серик Акылбаев, председатель ОО «ЕС бол» Жандос Актаев и представитель организации «Жасыл жалын», представители прокуратуры района Байконыр.

    По итогам соревнований первое место занял клуб школы №119, который показал лучшие результаты. Второе место завоевал клубы школ №16 и третье - № 8.

