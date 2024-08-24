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    14:46, 24 Август 2024 | GMT +6

    Школьникам Астаны подарили сумки и учебные принадлежности в рамках акции «Дорога в школу»

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    В столичном Доме Дружбы состоялась благотворительная акция «Дорога в школу», организованная Ассамблеей народа Казахстана в г. Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    На мероприятии при поддержке Совета матерей и членов этнокультурных объединений, Центра «Жомарт жан» более 200 детей получили школьную сумку и учебные принадлежности.

    В торжественной церемонии открытия принял участие руководитель управления внутренней политики города Астаны Нурдаулет Альмуханов, который поблагодарил всех неравнодушных за поддержку акции.

    - Сегодня вместе с жителями столицы мы стали свидетелями ежегодной республиканской акции «Дорога в школу». Данная акция проходит при поддержке Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны. Детям предоставляется все необходимое оборудование для школы. В этой связи выражаю благодарность городской Ассамблее народа Казахстана и спонсорам, оказавшим помощь в проведении акции, - сказал руководитель управления.

    акимат г. Астаны
    Фото: акимат г. Астаны

    Заместитель председателя АНК г. Астаны Амиржан Альпеисов рассказал подробнее об акции.
    «Цель акции - обеспечить учащихся всем необходимым для школы оборудованием, оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных и многодетных семей в рамках нового учебного года. Столичная АНК ежегодно принимает активное участие в данной акции», – сказал Амиржан Альпеисов.

    Напомним, с 1 августа по 30 сентября обучающимся из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках республиканской акции «Дорога в школу» будет оказана помощь в виде школьных рюкзаков с принадлежностями за счет спонсорских средств. Всего планируется охватить более 8 500 детей.

    Таким образом школьникам из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей окажут материальную помощь в период подготовки к началу нового учебного года. 

    В прошлом году 100 детям столицы вручили канцтовары и денежные сертификаты.

    Теги:
    Социальная поддержка Ассамблея народа Казахстана Астана Общество школа
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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