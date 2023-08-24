Дорога в школу: 100 детям столицы вручили канцтовары и денежные сертификаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась республиканская акция «Дорога в школу», в рамках которой были вручены школьные принадлежности и денежные сертификаты на 30 тысяч тенге 100 детям из социально-уязвимых семей, передает корреспондент МИА «Казфинформ».



Стоит отметить, что организатором данного мероприятия выступает Республиканский Таджикский этнокультурный центр при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и акимата города Астаны.

По словам заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, Марата Азильханова, республиканская акция «Дорога в школу» стала доброй ежегодной традицией в преддверии начала учебного года.

«Я очень рад и горжусь тем, что множество людей из разных уголков Казахстана принимают участие в этом благотворительном мероприятии. Поэтому, мне сегодня вдвойне приятно вручить вам все необходимые принадлежности для школы. Я искренне верю, что среди вас много ребят, которые в будущем будут служить нашей Родине. Наша Ассамблея народа Казахстана, без преувеличения, стала центром благотворительности в стране. Ежегодно мы оказываем большую социальную поддержку нуждающимся и многодетным семьям», - сказал Марат Азильханов в своей приветственной речи.

Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржан Исмаилов, главная цель акции – оказание социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

«Ассамблея народа Казахстана совместно с акиматом города организовала акцию «Дорога в школу». Мы ежегодно принимаем участие в этой республиканской акции. Список детей нам предоставили в акимате. Что касается акции, то каждому ребенку вручили рюкзак со школьными принадлежностями. Кроме того, каждый из них получил сертификат на 30 тысяч тенге. Все они — дети из малообеспеченных семей», — сказал Акбаржан Исмаилов.

«У меня пятеро детей, в том числе четверо учеников. Четырем из них вручили рюкзаки и сертификаты. Об этом событии мне сообщили акимат Алматинского района. Я благодарна районному акимату, потому что они всегда приглашают меня на подобные мероприятия», - рассказала многодетная мать Нургуль.

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