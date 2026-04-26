телерадиокомплекс президента РК
    11:46, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Школьника ранил ножом бывший одноклассник в Акмолинской области

    По факу произошедшего было возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле руководства департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 24 апреля в медицинское учреждение города Макинска с ножевыми ранениями был доставлен 18-летний местный житель. 

    — По данному факту возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления задержан бывший одноклассник потерпевшего. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — пояснили в ведомстве. 

    В полиции добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

    — Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — добавили в ведомстве.

    Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. По информации управления здравоохранения Акмолинской области, пациент переведен в Акмолинскую многопрофильную областную больницу, ему установили трахеостому, так как ранение пришлось в трахею. Пациент находится в сознании, дышит самостоятельно.

    Напомним, ранее сообщалось, что мужчина напал на женщину с ножом в столовой Талдыкоргана.

    Оксана Матасова
